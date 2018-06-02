TSK: Kuzey Irak’ta 2 asker şehit, 1 asker yaralı

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı (TSK) Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda, 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.
Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.”
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