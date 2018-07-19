TSK, Kuzey Irak'ta PKK'nın lojistik sorumlusunun da aralarında bulunduğu grubu böyle vurdu

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin resmi twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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