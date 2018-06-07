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TSK: Saldırı hazırlığında 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı/Doğubayazıt kırsalında saldırı hazırlığında olan silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı/Doğubayazıt kırsalında saldırı hazırlığında olan silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK, Ağrı/Doğubayazıt kırsalında 06 Haziran 2018 tarihinde keşif gözetleme vasıtaları birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava destekli operasyon sonucunda; silahlı beş teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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