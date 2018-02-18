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TSK: “Şanlıurfa’da sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı”

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 23:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa Akçakale, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa Akçakale, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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