TSK : Şemdinli sınırında 15 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.