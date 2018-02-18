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TSK : Şemdinli sınırında 15 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 11:45 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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