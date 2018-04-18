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TSK: “Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

IHAAW081835-ASA/18-04-2018 - TSK: “Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” 18.04.2018 08:18:35 TSI NNNN

IHAAW081835-ASA/18-04-2018

- TSK: “Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

18.04.2018 08:18:35 TSI
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