TSK: Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde komando birliklerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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