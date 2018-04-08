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TSK: "Şırnak Cudi’de 3 terörist etkisiz hale getirildi"

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 19:18 | Son Güncelleme

TSK, Şırnak’ta bulunan Cudi Dağı’nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta bulunan Cudi Dağı’nda devam eden operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, Şırnak’ta bulunan Cudi Dağı’nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta bulunan Cudi Dağı’nda devam eden operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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