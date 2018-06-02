TSK: Son 2 günde hava harekatlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalına yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 15 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalına yönelik, 01-02 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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