HABER

TSK, terör örgütü PYD'nin Afrin'deki mevzilerini vurdu

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 56 dakika önce

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin kentindeki mevzilerini top atışıyla vurdu.

TSK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu. Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı

Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı

Son dakika! Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.