TSK, teröristlerin Irak’tan Türkiye’ye geçiş yaptıkları teleferiği imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristler tarafından Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurdukları bir teleferiği imha etti.

TSK, Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerin Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurulup kullanılan bir teleferiği imha etti.