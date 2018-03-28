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TSK: "Tunceli/Merkez’de icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi"

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

IHAAW140149-ASA/28-03-2018 - TSK: "Tunceli/Merkez’de icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi" 28.03.2018 14:01:49 TSI NNNN

IHAAW140149-ASA/28-03-2018

- TSK: "Tunceli/Merkez’de icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi"

28.03.2018 14:01:49 TSI
NNNN

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