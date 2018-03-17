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TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır."

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 01:18 | Son Güncelleme

IHAAW011013-ASA/17-03-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." 17.03.2018 01:10:13 TSI NNNN

IHAAW011013-ASA/17-03-2018

- TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır."

17.03.2018 01:10:13 TSI
NNNN

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