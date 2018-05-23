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TSK ve AFAD, Afrin'de 'insani yardım' desteklerini sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kevvetleri (TSK), Suriye'de Halep'e bağlı Afrin'de insani yardım dağıtımlarını sürdürüyor.

TSK ve AFAD, Afrin'de 'insani yardım' desteklerini sürdürüyor

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kevvetleri (TSK), Suriye'de Halep'e bağlı Afrin'de insani yardım dağıtımlarını sürdürüyor.

TSK, sosyal medya hesabından "Afrin’de halk gün geçtikçe daha mutlu ve huzurlu! AFAD-Mehmetçik işbirliği ile son bir haftada 52 yerleşim yerinde yaklaşık 6.000 kişiye insani yardım yapılmıştır." mesajı ile fotoğraflar paylaştı.

TSK ve AFAD, Afrin'de 'insani yardım' desteklerini sürdürüyor

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