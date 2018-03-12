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TSK ve ÖSO, 3 köyü daha terörden temizledi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütlerine karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.Mehmetçik ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütlerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütlerine karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.
Mehmetçik ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütlerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Operasyonda 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO’nun Afrin merkeze girmesi için sadece 1.5 kilometrelik bir mesafe kaldı. ÖSO, Cinderes’in kuzeyindeki Zindakan, Qila ve Burj Kamshun köylerini teröristlerden kurtardı.

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