TSK ve ÖSO, 3 köyü daha terörden temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütlerine karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Mehmetçik ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütlerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Operasyonda 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO’nun Afrin merkeze girmesi için sadece 1.5 kilometrelik bir mesafe kaldı. ÖSO, Cinderes’in kuzeyindeki Zindakan, Qila ve Burj Kamshun köylerini teröristlerden kurtardı.