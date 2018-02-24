TSK ve ÖSO birlikleri Omranlı köyünü terör örgütü YPG’den temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Omranlı köyünü terör örgütü YPG’den temizledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı 36. gününde devam ediyor. TSK ve ÖSO, Zeytindalı Harekatı kapsamında Omranlı köyü ve yakınındaki terör örgütü YPG’nin kamp bölgesini ele geçirdi. Bölge güvenli hale getirildi.
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