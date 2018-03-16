TSK ve ÖSO, dört köy ve iki tepeyi daha teröristlerden temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in doğusundaki dört köy ve iki tepeyi daha teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in batısında, Raco’nun doğusunda Celgam, Şeyh Bilal, Cerhatli, Kasım köyleri ile 800 rakımlı ve 1500 rakımlı iki tepenin kontrolünü ele geçirdi.