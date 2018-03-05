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TSK ve ÖSO Şeran Beldesi’ni kuşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin’in Şeran Beldesi’ni kuşatma altına aldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in doğusunda bulunan Şeran Beldesi’ni kuşattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin’in Şeran Beldesi’ni kuşatma altına aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in doğusunda bulunan Şeran Beldesi’ni kuşattı. TSK ve ÖSO birlikleri, Şeran’da 4 tepeyi ele geçirdikten sonra bölgeyi kuşatma altına aldı. Şeran Beldesi’nin ele geçirilmesi durumunda ÖSO ve TSK askerleri Afrin’e 5 kilometre daha yaklaşmış olacak.

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