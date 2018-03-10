TSK ve ÖSO, Tellef ve Solaklı köyünü teröristlerden temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Tellef ve Solaklı köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Cinderes güzergahındaki Tellef köyünü ve Şengel güzergahındaki Solaklı köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.