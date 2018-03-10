HABER

TSK ve ÖSO, Tellef ve Solaklı köyünü teröristlerden temizledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Tellef ve Solaklı köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Cinderes güzergahındaki Tellef köyünü ve Şengel güzergahındaki Solaklı köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Tellef ve Solaklı köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Cinderes güzergahındaki Tellef köyünü ve Şengel güzergahındaki Solaklı köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.