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TSK: Yola EYP döşeyen 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli'de yola patlayıcı döşerken tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli'de yola patlayıcı döşerken tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde yola El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği yerleştirirken tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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