TSK: Zap ve Hakurk bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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