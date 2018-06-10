HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TSK: Zap ve Hakurk bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattıEskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Hakkari'de gençler arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis yaralandıHakkari'de gençler arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.