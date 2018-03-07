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TSK: "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940"

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

IHAAW094823-ASA/07-03-2018 - TSK: "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. 07.03.2018 09:48:23 TSI NNNN

IHAAW094823-ASA/07-03-2018

- TSK: "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940"

07.03.2018 09:48:23 TSI
NNNN

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