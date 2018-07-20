TSK: Zeytin Dalı Harekâtının başlangıcından itibaren 4 bin 545  terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri haftalık basın bilgi notunda Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4.545 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 Kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 251 adet mayın ve 1.325 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından haftalık basın bilgi notunu paylaşıldı. Bilgi notunda Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup terörisleri etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018’de başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” başarıyla devam etmektedir. 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Yerel Kolluk Kuvvetleri de göreve başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4.545 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 Kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 251 adet mayın ve 1.325 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."