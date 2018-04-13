TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon: 18 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ/PDY üyelerine yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 18 asker gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaklaşık bir yıldır süren teknik takipte, haklarında yakalama kararı verilen subayların örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları ve örgütün sivil imamlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirlendi. Mahrem yapılanmada örgüt üyelerinin ankesör ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurdukları ve ‘operasyonel hat’ tabir edilen hattan birebir görüşme yaptıkları, cep telefonlarını kullandıkları tespit edilirken, operasyon için düğmeye basıldı.
Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Kars, Hakkari, Erzurum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda aralarında 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 9 yüzbaşı ve 4 üsteğmen olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alınırken, albay rütbesinde olan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum