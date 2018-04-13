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TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon: 70 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ortaokul, lise ve üniversite yıllarında örgüte ait evlerde yetiştirildiği tespit edilen 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürüttüğü soruşturmada TSK içindeki mahrem yapılanması deşifre edildi.Okul öncesi irtibatları da tespit edildiBu kapsamda ortaokul ve lise eğitimleri sırasında örgütün öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendisine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, TSK içerisine kripto muvazzaf sözleşmeli askeri personel olarak yerleştirildikleri anlaşılan şüpheliler tespit edildi.

TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon: 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ortaokul, lise ve üniversite yıllarında örgüte ait evlerde yetiştirildiği tespit edilen 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürüttüğü soruşturmada TSK içindeki mahrem yapılanması deşifre edildi.

Okul öncesi irtibatları da tespit edildi
Bu kapsamda ortaokul ve lise eğitimleri sırasında örgütün öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendisine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, TSK içerisine kripto muvazzaf sözleşmeli askeri personel olarak yerleştirildikleri anlaşılan şüpheliler tespit edildi. 70 sözleşmeli askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 34 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon: 70 gözaltı kararı

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