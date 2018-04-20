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TSK’dan Afrin halkına 15 bin ekmek

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de halka günde 15 bin kadar ekmek dağıtılıyor.TSK, Afrin bölgesinde işletilen seyyar fırınların hizmete devam ettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de halka günde 15 bin kadar ekmek dağıtılıyor.
TSK, Afrin bölgesinde işletilen seyyar fırınların hizmete devam ettiğini belirtti. Mehmetçik Afrin’de halka günde 15 bin kadar ekmek dağıtılıyor.

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