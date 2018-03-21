TSK’dan Akdeniz’de tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Akdeniz’de 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisi ile eğitimlerini icra ettiği kaydedildi.

TSK’dan yapılan açıklamada "Akdeniz Bölge Komutanlığı Şehit İşçi Cumali Akman Taktik Tatbikatı-01/18 kapsamında 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisinin katılımı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerini icra edilmektedir.” denildi.