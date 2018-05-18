TSK'dan hava harekatı: 12 hedef imha edildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik olarak 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.

