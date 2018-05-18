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TSK'dan hava harekatı: 12 hedef imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik olarak 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan hava harekatı: 12 hedef imha edildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik olarak 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.

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