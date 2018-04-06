TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik 5 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edildi ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.