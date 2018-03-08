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TSK’dan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine Afrin’de büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük darbe vurdu.Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde artan bir tempoda operasyonlara devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük darbe vurdu.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde artan bir tempoda operasyonlara devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son günlerde bölgede yerleşim yerlerinin teker teker ele geçirilmesi ile büyük bir moral çöküntüye giren PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri verdikleri ağır kayıpların yanı sıra önemli oranda toprak da kaybetti.
TSK ve ÖSO ilerledikçe kaçmaya başlayan terör örgütlerinin yaşadığı panik ele geçirilen silah depoları da gün yüzüne çıktı. Teröristler, içinde çok sayıda silah ve binlerce hafif silah mühimmatı ile patlayıcı barındıran silah deposunu arkalarına bakmadan kaçarak TSK ve ÖSO’ya bıraktılar.

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