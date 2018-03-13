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TSK’dan terör örgütüne büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde icra edilen arazi aramasında ele geçirilen 1 adet güdümlü tanksavar füzesi ve 5 adet roketatar mühimmatının imha edildiğini açıkladı.Şırnak’ın merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bin 100 adet makineli tüfek mühimmatı, 45 adet roketatar mühimmatı, bin adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 adet tanksavar füzesi mühimmatı (eski Yugoslavya menşei olduğu değerlendirilen), 4 adet taarruz el bombası, 20 adet dinamit ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 20 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, 20 kilo da amonyum nitrat ele geçirildi.Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK/PYD-YPG terör örgütünden kaçan bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Hakkari merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise birer adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

TSK’dan terör örgütüne büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde icra edilen arazi aramasında ele geçirilen 1 adet güdümlü tanksavar füzesi ve 5 adet roketatar mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
Şırnak’ın merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bin 100 adet makineli tüfek mühimmatı, 45 adet roketatar mühimmatı, bin adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 adet tanksavar füzesi mühimmatı (eski Yugoslavya menşei olduğu değerlendirilen), 4 adet taarruz el bombası, 20 adet dinamit ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 20 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, 20 kilo da amonyum nitrat ele geçirildi.
Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK/PYD-YPG terör örgütünden kaçan bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Hakkari merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise birer adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

TSK’dan terör örgütüne büyük darbe

TSK’dan terör örgütüne büyük darbe

TSK’dan terör örgütüne büyük darbe

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