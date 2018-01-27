TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: 2 şehit 11 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen operasyonda 2 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 447'ye çıktığı belirtildi.

TSK, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı. 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada, bugün operasyonlarda 53 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtıö başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.