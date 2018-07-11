TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle sabah saatlerine evinde gözaltına alındı. Dr. Yerlikaya ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturmanın Yerlikaya'nın 2008 yılında Siirt'te Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) yönetiminde iken o dönem açılan bir soruşturma olduğu ve soruşturma kapsamında bazı kişilerin daha gözaltına alındığı kaydedildi.
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