TTB'den merkez konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki

"Açıklama ortadadır, nettir, basittir, tarihseldir. Hekimler her şart ve her koşulda savaşa karşı olur ve barışı savunur. Bu talep hangi ülke olduğuna, hangi dönem olduğuna ve hangi tarihsel kesitte olduğumuza bakmaz. Bu talep hangi partinin iktidarda olduğuna bakmaz, hangi partinin, kuruluşun ya da siyasi akımın bundan yarar ya da zarar göreceğine göre fikir değiştirmez, bu fikir değiştirilmez, değiştirilemez. Hekimler dünyanın her tarafında ve tarihin her anında kendi kişisel çıkarlarını gözetmeden, savaşa karşı olup barışı dillendiren tutumlarından zarar göreceklerini bilseler bile bu talebi dillendirmekten vazgeçmemişlerdir, vazgeçmeleri de mümkün değildir. Bundan vazgeçenlere de hekim denmez, tıp fakültesi diplomalı insan denir."

Ardından gözaltındaki 11 kişinin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu, "Merkez konseyi üyesi arkadaşlarımızın hukuki sürecinin ivedilikle tamamlanmasını ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ettiğimizi açıklıkla, netlikle ve sabırla ifade etmek istiyoruz. TTB'nin an itibariyle birinci görevi, merkez konseyi üyelerinin serbest bırakılmasını sağlamaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI