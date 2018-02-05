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TTB’li 8 doktor adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 21:15 | Son Güncelleme

Ankara’da gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 8 doktor adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle gözaltına alınan TTB Merkez Konsey üyesi 8 doktor, savcılık sorgusu için bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ankara’da gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 8 doktor adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle gözaltına alınan TTB Merkez Konsey üyesi 8 doktor, savcılık sorgusu için bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından TTB Başkanı Raşit Tükel ile Konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Sezai Berber, Taner Gören, Yaşar Ulutaş ve Bülent Nazım Yılmaz, Ankara Adliyesindeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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