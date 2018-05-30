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Tuba Kuruyemiş'in sahibi ve oğlunun mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

AYDIN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Tuba Kuruyemiş'in sahibi ve oğlunun mal varlıklarındaki tedbir kaldırıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuksuz olarak yargılandığı Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Davaya sanıklar Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul ile avukatları katıldı. Duruşmada, Mahkeme Başkanı, sanıkların telefon konuşma kayıtları (HTS) kayıtları ile gizli tanıkların ifadelerini okudu. Başka bir dosyadaki örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan sanık A.A. ile çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu sorulan Fatih Tonkul, "A.A., yerel bir gazeteci. Kendisiyle bir hukukum yoktu. Sürekli arayıp reklam istiyordu. Oradan tanıyorum" diye yanıt verdi.
Gizli tanıklarından birinin ifadesinde örgüt içerisinde kendisinin 'mütevelli' olarak bilindiği şeklinde bilgi verdiği hatırlatan Ahmet Tonkul da "Mütevelli nedir bilmem. Ne olduğunu da hastanede öğrendim. Onlar kendilerini kurtarmak için iftira atıyorlar" dedi. Baba Tonkul, telefon görüşmesi kayıtlarılyla ilgili ise bu kişilerin zaman zaman reklam ve bağış adı altında para istemek için arıyordu ancak bağışta bulunmadım" dedi.
Sanık ve avukatların savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 16 Kasım'a erteledi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan işadamı Ahmet Tonkul, sadece 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ekim 2017'de Tuğba Kuruyemiş'e atanan kayyum, hesaplarının incelenmesi ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması sonucu 18 Mayıs 2018'de kaldırılmıştı.

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