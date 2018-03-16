Tüfeği temizlerken akrabasını öldüren kişiye 12 yıl hapis

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, ava gitmeye hazırlanan Şakir Uz'u (26) tüfeği temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu öldüren akrabası M.G., 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 19 Şubat 2017'de Kavak ilçesinde meydana geldi. Şüpheli M.G., akrabası Şakir Uz'u evine ava gitmek için davet etti. Ava gitmek için hazırlanan M.G., iddiaya göre elinde bulunan av tüfeğini temizlerken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Şakir Uz'a isabet etti. Uz'un yaralandığını gören M.G., durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler karın boşluğundan ağır yaralanan Şakir Uz'un öldüğünü belirledi. M.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yanlışlıkla vurduğunu söyleyen M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklu yargılanan sanık hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmada M.G., 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olaydan 4 gün sonra oğlu Şakir Uz'un ölümü üzerine büyük acı yaşayan anne Gülperi Uz da (64) geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.
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