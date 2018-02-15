HABER

Tüfeği temizlerken kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 23:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfeğini temizleyen bir kişi kazayla kendisini vurarak yaraladı.Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezinde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfeğini temizleyen bir kişi kazayla kendisini vurarak yaraladı.
Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezinde meydana geldi. İddialara göre, iş merkezinde bulunan kendisine ait kuaför dükkanında pompalı tüfeğini temizleyen Hasan A. (30), kazayla kendini bacağından vurularak yaraladı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde yerde kalan Hasan A., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve iş merkezinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.