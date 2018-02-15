Tüfeği temizlerken kendini vurdu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfeğini temizleyen bir kişi kazayla kendisini vurarak yaraladı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezinde meydana geldi. İddialara göre, iş merkezinde bulunan kendisine ait kuaför dükkanında pompalı tüfeğini temizleyen Hasan A. (30), kazayla kendini bacağından vurularak yaraladı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde yerde kalan Hasan A., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve iş merkezinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.