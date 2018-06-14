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Tüfeğini temizlerken kazayla oğlunu yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde Murat İ.'nin temizlerken kazara ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği oğlu Murat İ.

Tüfeğini temizlerken kazayla oğlunu yaraladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde Murat İ.'nin temizlerken kazara ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği oğlu Murat İ. (36) yaralandı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Besici Murat İ.'nin temizlediği av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Murat İ.'nin oğlu Mutlu İ.'ye isabet etti. Kalça kısmından yaralanan Mutlu İ., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mutlu İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Baba Murat İ. polise teslim oldu.

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Tüfeğini temizlerken kazayla oğlunu yaraladı

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