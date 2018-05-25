Tüfekle arkadaşını öldürdü

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde Hasan Dedeoğlu (30), alacak- verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Ahmet Contay'ı (32) tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Contay ile Hasan Dedeoğlu arasında alacak- verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden Hasan Dedeoğlu, bir süre sonra tüfekle geri dönüp, evinin balkonunda oturan arkadaşı Ahmet Contay'a ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 3 çocuk babası Ahmet Contay, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Contay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Hasan Dedeoğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
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