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Tüfekle bakkalı bastılar, iş yeri sahibini yaraladılar

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 21:08 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde pompalı tüfekle mahalle bakkalını basan zanlılar iş yeri sahibini yaraladı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde pompalı tüfekle mahalle bakkalını basan zanlılar iş yeri sahibini yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Dedeler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi pompalı tüfekle sokak üzerinde bulunan bakkalı basarak para ve sigara istedi. Bunun üzerine zanlılar kendilerine karşı çıkan bakkal sahibi Hüseyin Ö’yü ayağından vurarak kaçtı. Olay anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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