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Tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 00:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde yalnız yaşayan Osman A.

Tüfekle intihar etti

Mahir ALAN/ GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde yalnız yaşayan Osman A. (74), karnına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Akçabel köyünde meydana geldi. Osman A., yalnız yaşadığı evinde bilinmeyen nedenle av tüfeğini karnına dayayıp ateşledi. Silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından A.'nın cesedi morga konuldu.

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