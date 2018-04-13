HABER

Tüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:22 | Son Güncelleme

BURSA'da dün elinde pompalı tüfekle çıktığı Kuba Camii'nin minaresinde yaklaşık 4 saat boyunca rastgele ateş edip tehditler yağdırdıktan sonra polis tarafından ikna edilen Murat T.

Tüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da dün elinde pompalı tüfekle çıktığı Kuba Camii'nin minaresinde yaklaşık 4 saat boyunca rastgele ateş edip tehditler yağdırdıktan sonra polis tarafından ikna edilen Murat T. (39) hakkında, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. Murat T. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Kuba Camii'nin minaresine dün akşam ruhsatsız pompalı tüfek ile çıkan Murat T., çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Ödemeyi taahhüt ettiği borcu ödemediği için hakkında mahkeme tarafından 5 ay hapis cezası çıktığı öğrenilen Murat T., intihar edeceğini söyledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve özel harekât ekibinin de destek verdiği bulunduran polis, yaklaşık 4 saat süren uğraş sonunda Murat T.'yi ikna edip minareden indirdi. 112 Acil Servis'e ait ambulansta sakinleştirici iğne yapılan Murat T. hakkında, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'intihara teşebbüs etmek' suçlarından işlem yapıldı.
Borcu nedeniyle verilen hapis cezasıni itiraz edeceğini söyleyen Murat T. daha sonra Cumhuriyet savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Tüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldıTüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldıTüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldıTüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldı

Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.