Tüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da dün elinde pompalı tüfekle çıktığı Kuba Camii'nin minaresinde yaklaşık 4 saat boyunca rastgele ateş edip tehditler yağdırdıktan sonra polis tarafından ikna edilen Murat T. (39) hakkında, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. Murat T. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Kuba Camii'nin minaresine dün akşam ruhsatsız pompalı tüfek ile çıkan Murat T., çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Ödemeyi taahhüt ettiği borcu ödemediği için hakkında mahkeme tarafından 5 ay hapis cezası çıktığı öğrenilen Murat T., intihar edeceğini söyledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve özel harekât ekibinin de destek verdiği bulunduran polis, yaklaşık 4 saat süren uğraş sonunda Murat T.'yi ikna edip minareden indirdi. 112 Acil Servis'e ait ambulansta sakinleştirici iğne yapılan Murat T. hakkında, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'intihara teşebbüs etmek' suçlarından işlem yapıldı.
Borcu nedeniyle verilen hapis cezasıni itiraz edeceğini söyleyen Murat T. daha sonra Cumhuriyet savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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