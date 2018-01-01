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Tüfekle oynayan çocuk, 77 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 14:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken kazayla tetiğe dokununca akrabası olan 77 yaşındaki Rabia Baltürk'ü vurdu. Rabia Baltürk yaşamını yitirirken, çocuk gözaltına alındı.

Olay dün gece, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Baltürk, kardeşinin evine gitti. İddiaya göre, kız kardeşinin torunu 15 yaşındaki Ö.D., evdeki tüfeği eline alıp oynamaya başladı. Ö.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla çıkan saçmalar, karşısındaki Rabia Baltürk'ün vücuduna isabet etti. Evde bulunanlar hemen 112 Acil'den yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi Rabia Baltürk'ün öldüğünü belirledi. Jandarma, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Rabia Baltürk'ün cesedi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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