HABER

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde av tüfeğiyle oynarken silahın ateş alması sonucu yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi’nde meydana geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde av tüfeğiyle oynarken silahın ateş alması sonucu yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (10) dedesine ait av tüfeğiyle oynarken tüfeğin birden ateş alması sonucu yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve yüzüne isabet ettiği çocuk, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arızaİstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza
Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.