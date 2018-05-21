Tüfekle vurduğu kişinin ağabeyini arayıp, haber verdi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Ramazan T., konuşmak için ıssız yere götürdüğü Hüseyin Yeni'yi (29) bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurup, yaraladı. Yeni'nin ağabeyini telefonla arayan Ramazan T., ''Kardeşini vurdum; gelin, alın'' deyip, kaçtı. Yeni, kaldırıldığı hastanede ölürken, Ramazan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım çöplüğü yakınındaki Ünan Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan T., iddiaya göre, konuşmak için Hüseyin Yeni'yi otomobille çöplük yakınındaki ıssız yere götürdü. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan T., tartışma sırasında, otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Yeni'nin üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yeni, kanlar içinde yere yığıldı. Ramazan T. de ağabey Hasan Yeni'yi telefonla arayıp, bulunduğu bölgeyi söyleyerek, ''Kardeşini vurdum; gelin, alın'' dedi. Belirtilen noktaya gelen Hasan Yeni, kardeşini kanlar içinde yer hareketsiz yatarken buldu. Yaralı Hüseyin Yeni, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Yeni, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Ramazan T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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