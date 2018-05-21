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Tüfekle vurduğu kişinin ağabeyini arayıp, 'Kardeşini vurdum gelin alın' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

Konya'da konuşmak için ıssız bir bölgeye götürdüğü Hüseyin Yeni'yi(29), belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurup yaralan Ramazan T., Yeni'nin ağabeyini arayıp, Kardeşini vurdum gelin alın dedi.

Mehmet IŞIK KONYA,(DHA)Konya'da konuşmak için ıssız bir bölgeye götürdüğü Hüseyin Yeni'yi(29), belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurup yaralan Ramazan T., Yeni'nin ağabeyini arayıp, Kardeşini vurdum gelin alın dedi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Ramazan T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Çöplüğü yakınındaki Ünan Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan T., iddiaya göre konuşmak için Hüseyin Yeni'yi, otomobille Aslım Çöplüğü yakındaki ıssız bir bölgeye götürdü. İkili arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan T., tartışma sırasında otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Yeni'nin üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yeni, kanlar içinde yere yığıldı. Ramazan T. de, Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayıp, bulunduğu bölgeyi söyleyip Kardeşini vurdum, gelin alın dedi. Belirtilen noktaya giden Hasan Yeni, kardeşini kanlar içinde buldu. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yeni, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis kaçan Yeni'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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