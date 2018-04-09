Tüfekle yüzünden yaralanan çocuk için seferberlik

Ömer KOÇ/ TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde av tüfeğiyle yüzünden yaralanan D.İ. (14), ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin bin 350 rakımlı İmalı Tıbık Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre D.İ. henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri sarp ve dağlık olması nedeniyle araçlar bir süre sonra ilerleyemedi. Araçlardan inen ekipler yola yaya olarak devam etti ve yaralıya ulaşmak için yaklaşık 45 dakika yürüdü.
Zorlu bir yürüyüşün ardından yaralının yanına ulaşan sağlık ekipleri D.İ.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuğun sedye ile ambulansın olduğu yere indirilmesini riskli bulan ekipler, ambulans helikopter istedi. Bunun üzerine Adana'dan havalanan ambulans helikopter olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki alana iniş yaptı.
Ekipleri sedyeye aldıkları D.İ.'yi vakit kaybetmeden ambulans helikoptere taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda D.İ., ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. D.İ., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
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