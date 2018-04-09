Tüfekli poz lise öğrencisini katil etti

Erzurum’da tüfekle poz veren lise öğrencisi kazara arkadaşını vurunca cinayet suçundan tutuklandı.
Olay, önceki gün Erzurum’un merkez Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi H.K., iki arkadaşını hafta sonu evine davet etti. Cumartesi günü yenilen yemekten sonra gençler cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekmeye başladı. H.K., bu sırada evdeki pompalı tüfeği alıp oturdukları yere getirdi. Tüfekle poz veren H.K., kazara tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Zafer Polat’ı göğsünden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zafer Polat, hayatını kaybetti.
Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede cinayet suçundan tutuklandı.
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